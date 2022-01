Czesi o Jasińskim: "Znam go. Nie umie kłamać"

"Runął most między Polakami a Czechami"

W zdecydowanej większości czeskich komentarzy przeważa opinia, że Jasiński ma zostać ukarany za to, że powiedział prawdę. I mało kto wątpi, że jeśli zostanie odwołany, pogorszy to jeszcze bardziej i tak już mocno popsute stosunki między oboma państwami. "Nie ma wątpliwości co do tego, że ma rację", "Wraz z odwołaniem ambasadora runął most między Polakami a Czechami" – tak Lidovky, portal dziennika "Lidové noviny", rekapituluje głosy o odwołaniu Jasińskiego. "Stosunki z Polską spadają w przepaść. Ambasador wytrzymał w Pradze miesiąc", to z kolei tytuł komentarza Lubosza Palaty w ukazującym się w wielu regionalnych mutacjach "Deníku".