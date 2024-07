Czarzasty zwrócił się do koalicjantów. "Nie jest za późno"

- Chcę powiedzieć do koalicjantów, z którymi jesteśmy w jednym rządzie - na nic nie jest za późno. Do Władka Kosiniaka (Władysława Kosiniaka-Kamysza – red.), do pana premiera, mówię, Władek, dobrze, że się pytasz ministry kultury, jaki jest zakres tych poprawek i co jest w projekcie nie tak, jeżeli media polskie chcą i żądają tych zmian. Widzę że Szymon Hołownia również, po rwetesie, który zrobiły posłanki Lewicy, powiedział, że jeszcze raz sprawę przemyśli. Cieszę się, że premier Donald Tusk zwołał na środę spotkanie, bo przecież nie zwołuje się spotkania, żeby wszystkim powiedzieć "nie" - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Włodzimierz Czarzasty.