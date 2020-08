Czaplinek. Pożar motorówki na jeziorze Drawskim. Turyści skakali do wody

Wypadek wydarzył się ok. południa w środę na jeziorze Drawskim niedaleko brzegu w Czaplinku. Dym wydobywający się z łodzi motorowej zauważyli przechodnie i natychmiast zaalarmowali służby.

Dwie osoby, które znajdowały się w motorówce, zdecydowały się na skok do wody. Kobiecie i mężczyźnie udało się dopłynąć do oddalonego o ok. 100 metrów brzegu.