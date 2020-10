COVID-19. Apel abp. Marka Jędraszewskiego

"Mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach smutek i ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID-19 nie może osobiście wziąć udziału w mszy świętej w parafialnej świątyni" - czytamy w liście abp. Marka Jędraszewskiego.

Metropolita krakowski skierował swoje słowa do wiernych z archidiecezji. "Co więcej, nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będą obowiązywać nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które mają na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas przed niebezpieczną, powodowaną przez niego chorobą" - zaznaczył abp Jędraszewski.

Jak zapewnił, dla niego również nie jest to łatwa sytuacja. "W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus" - zaapelował.