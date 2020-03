Coronavirus in Polen. Was ist erlaubt und was verboten? Die Regierung führt weitere Einschränkungen ein

Die neue Verordnung wird jeder von uns zu spüren bekommen. Es ist ein vorübergehendes Ende von Treffen mit Freunden an Boulevards, Spielplatzbesuchen mit Kindern oder Grillen in Parks. Was ist verboten?

Das Verbot das Haus zu verlassen

“Wir verstehen natürlich die Notwendigkeit mit dem Hund spazieren zu gehen, aber wir bitten, sich in Parks oder auf Spielplätzen nicht zu versammeln“. “Ich glaube, dass wir im Stande sind, anderen Diensten, die sich um uns kümmern, so viel geben zu können“, sagte Gesundheitsminister Łukasz Szumowski.

Das Versammlungsverbot

Es ist somit verboten in den Wald zu gehen und dort Freunde zum Grillen zu treffen. Also das, was in den letzten Tagen stattgefunden hat, als Wälder, Parks und Boulevards voll von Spaziergängern waren, die sich in Gruppen versammelt haben.