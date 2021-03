Coraz więcej niebezpiecznych produktów związanych z COVID-19

We wtorek Komisja Europejska opublikowała doroczne sprawozdanie na temat Safety Gate, czyli unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach konsumpcyjnych (poza żywnością) trafiających na unijny rynek. W programie uczestniczy 31 państw, poza UE także Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Wielka Brytania - które za pośrednictwem systemu wymieniają się ostrzeżeniami odnośnie do poszczególnych artykułów. I tak, w 2020 roku do odpowiednich organów krajowych wpłynęły łącznie 2253 ostrzeżenia, w wyniku których usunięto z rynku, wycofano lub zniszczono 5377 produktów. Jeszcze rok wcześniej było ich prawie 1 tys. mniej.

Niebezpieczne pluszaki

Szkodliwe maseczki

Po raz pierwszy do unijnych urzędów zaczęły też wpływać skargi na niebezpieczne produkty, które rzekomo służyć miały walce z COVID-19. W czasie pandemii zdobyły one wśród konsumentów ogromną popularność, większość z nich sprzedawana była online.

Organizacje chcą reform

– Niebezpieczne produkty w ogóle nie powinny trafiać do sprzedaży. Dzisiejszy raport pokazuje, że krajowe urzędy muszą wiecznie pozostawać czujne, a równocześnie jest też zagrożenie, że niektóre towary wymkną się spod kontroli. Obowiązujące dzisiaj unijne przepisy o bezpieczeństwie produktów pochodzą z 2001 r. i nie są dostosowane do współczesności, gdzie coraz więcej osób robi zakupy w sieci i ma łatwy dostęp do różnego rodzaju artykułów. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska zreformuje to prawo – powiedziała Monique Goyens z unijnej organizacji konsumentów BEUC.