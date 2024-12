Co z nadejściem zimy? Jest prognoza na 10 dni

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL

O tym, że początek grudnia w Polsce będzie ciepły, a najwyższej temperatury należy spodziewać się na południu kraju, informował już wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak też podawano, w weekend miała nastąpić poprawa pogody i w wielu regionach pojawiło się słońce. Synoptycy przewidują jednak, że od poniedziałkowego popołudnia wrócą opady deszczu, a w połowie przyszłego tygodnia w całym kraju zrobi się chłodniej.

Ostrzeżenia przed mgłami

Jak przekazywał IMGW, w poniedziałek oprócz dużego zachmurzenia z możliwymi rozpogodzeniami i zapowiadanych słabych opadów deszczu, "początkowo miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 100 m, lokalnie osadzające szadź". Temperatura maksymalna wyniesie od 2 do 10 st. C.

IMGW poprzedniego dnia wydał ostrzeżenia I stopnia dotyczące gęstej mgły, która miała objąć niemal całą Polskę. Ostrzeżenie zaczęło obowiązywać w niedzielę wieczorem, między godziną 19 a 22 i trwa aż do poniedziałkowego poranka.

We wtorek również możemy spodziewać się zachmurzenia oraz miejscami opadów deszczu, z kolei na obszarach podgórskich Sudetów deszczu ze śniegiem, a w Sudetach miejscami śniegu. Opadów nie będzie jedynie na południowym wschodzie, tam też pojawią się ponownie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 6 st. C, jedynie na obszarach podgórskich od 1 do 3 st. C.

Następne dni aż do kolejnego wtorku będą przedstawiały się bardzo podobnie - w całym kraju będzie zazwyczaj od 2 do 5-6 st. C. Wygląda więc na to, że nie odczujemy na razie ujemnych temperatur, jedynie na obszarach podgórskich mogą pojawić się wskazania rzędu -2 czy -1 st. C. Na prawdziwą zimę trzeba będzie zatem jeszcze poczekać.

