Co się dzieje w Zaporożu? "Ostatnia linia obrony przed awarią w elektrowni jądrowej"

Szef MAEA alarmuje ws. elektrowni jądrowej w Zaporożu

Jak podaje w piątek Anadolu Agency, Gossi przypomniał Radzie Bezpieczeństwa, że bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni jest zależne od dostępności energii elektrycznej spoza terenu zakładu. - Jeszcze nie doszło do awarii nuklearnej. Jednak trzeba się liczyć z czarnymi scenariuszami. Samozadowolenie może doprowadzić nas do tragedii. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zminimalizować ryzyko - powiedział.