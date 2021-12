Co planują Polacy? Postanowienia noworoczne

Starsi tracą złudzenia

Granica, za którą Polacy rezygnują z postanowień noworocznych jest 50. rok życia. Po jej przekroczeniu stajemy się realistami. Jeśli jednak podejmujemy wówczas decyzję o jakichś postanowieniach, to najczęściej dotyczą one życia rodzinnego. Zupełnie inaczej wygląda to u osób najmłodszych. Ci stawiają przede wszystkim na oszczędzanie (46 proc.) a relacje z bliskimi wskazało zaledwie 8 proc. z nich.