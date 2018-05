CIS broni Straży Marszałkowskiej. "Funkcjonariusze działali w ramach prawa"

Centrum Informacyjne Sejmu wydało oficjalne oświadczenie w sprawie czwartkowej interwencji Straży Marszałkowskiej. Funkcjonariusze nie pozwolili protestującym na powieszenie w oknach bannerów, które miały być adresowane do polityków, biorących udział w Zgromadzeniu NATO.

- CIS informuje, że Straż miała pełne podstawy prawne do podjęcia działań, a sam przebieg zdarzeń był zgodny procedurami i potrzebami wynikającymi z ich dynamiki. Informujemy także, że wszystkie osoby, które wzięły udział w interwencji są strażnikami SM - czytamy w oświadczeniu.

W komunikacie podkreślono również, że Straż Marszałkowska nie przekroczyła swoich kompetencji. Oświadczono również, że funkcjonariusze są uprawnieni do prowadzenia czynności w Sejmie bez umundurowania.

W piątek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska wezwała uczestników strajku w Sejmie do zmiany formy protestu. - Chciałam zaapelować do osób, które protestują w Sejmie, o zakończenie tej formy protestu i o to, abyśmy - tak jak deklarowała dzisiaj opozycja - usiedli razem i pracowali nad mapą drogową systemu wsparcia osób niepełnosprawnych - oświadczyła.