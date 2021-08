Cios Jarosława Gowina w Elżbietę Witek. W tle afera w Sejmie

- Nie wiem, czy złamała prawo, ale na pewno złamała dobre obyczaje. To, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie jest aktem hańby - podkreślił w rozmowie z Onetem Jarosław Gowin, lider Porozumienia. Jak dodał, on sam zagłosuje za odwołaniem Elżbiety Witek. Będzie też rekomendował to posłom Porozumienia.