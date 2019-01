Cieszyno Łobeskie. Wybuch w domu mieszkalnym. Ranni strażacy

Wybuch butli z gazem w domu mieszkalnym we wsi Cieszyno Łobeskie w woj. zachodniopomorskim. Siła uderzenia była na tyle duża, że z samochodów gaśniczych wyleciały szyby. Pięciu strażaków zostało rannych.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej tuż przed godz. 21. Po przybyciu pierwszych jednostek okazało się, że pożarem objęte jest pomieszczenie kuchni. Po wejściu do pomieszczenia pierwszych strażaków, w wyniku rozszczelnienia butli z gazem, doszło do wybuchu. Siła uderzenia była na tyle duża, że z samochodów gaśniczych wyleciały szyby - podkreślają lokalne media.