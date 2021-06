Christian Eriksen przeszedł zawał serca

STADIO GIUSEPPE MEAZZA, MILANO, ITALY - 2020/09/19: Christian Eriksen of FC Internazionale in action during the friendly match between FC Internazionale and Pisa Sc. . Fc Internazionale wins 7-0 over Pisa Ac. (Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images)

Źródło: LightRocket via Getty Images , Fot: Marco Canoniero