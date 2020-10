Chorzów. 15-latka zmarła w wannie. Znalazła ją matka

- To był prawdopodobnie nieszczęśliwy wypadek i wielka tragedia dla rodziny. 15-latka poszła około godziny 21.00 się wykąpać - wyjaśnia st. asp. Sebastian Imiołczyk.

Matka dziewczyny weszła do łazienki ok. 21.40 zaniepokojona tym, że córka długo nie wychodzi. Niestety dziewczyna już nie żyła. Prawdopodobnie doszło do utonięcia.