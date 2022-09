Choroba białych włókien w mięsie. Czy filety z kurczaka są groźne dla zdrowia?

W hodowlach przemysłowych stosowane są rasy kurczaków szybko rosnących, które przybierają na wadze w bardzo krótkim czasie. Powoduje to liczne problemy zdrowotne ptaków. Choroba białych włókien to jedna z chorób, na które cierpią te zwierzęta. Wpływa ona na pogorszenie jakości mięsa, które trafia do sklepów.