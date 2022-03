Chodorkowski: Jeśli Rosja zdobędzie Ukrainę, to potem przyjdzie kolej na Polskę i Bałtów

- Zawsze mamy wybór: albo boimy się i ryzykujemy, że stracimy wolność, albo mówimy – wolność jest decydująca dla naszego życia, nie mogę z niej zrezygnować. Jeśli muszę przez to prowadzić ryzykowne życie, to jest to cena wolności. Jeśli jest inaczej, to po co żyć? – powiedział w konkluzji Chodorkowski.