Chiny wystrzeliły potężną rakietę. Wyniosła w niebo statek kosmiczny

Chiny. Rakieta Długi Marsz-5B na niebie. To kolejny etap podboju kosmosu

Wspomniana stacja kosmiczna to jeden z etapów chińskiego programu załogowej eksploracji kosmosu. Planowo, stacja kosmiczna ma być gotowa do użytku już w 2022 roku. Chiny chcą w ten sposób wysłać astronautów na księżyc, a także zbudować tam kolejną bazę.

Rakieta Długi Marsz-5B to największa i najpotężniejsza rakieta, jaką dysponują Chiny. Waży ona blisko 850 ton i mierzy ponad 53 metry. Pierwowzór rakiety to Długi Marsz-5, która swój pierwszy start miała w 2016 roku. Nowe rakiety zastąpiły przestarzałe. To część planu, który zakłada, że Chiny do 2030 roku staną się równym partnerem w kosmosie dla USA oraz Rosji.