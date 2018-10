Chiny: Rogi nosorożców i kły tygrysów legalne w medycynie. "To wyrok śmierci dla zwierząt"

Władze Chin zalegalizowały użycie rogów nosorożców i kości tygrysów w medycynie. Tą decyzją mocno oburzeni są obrońcy praw zwierząt. Chiński rząd argumentuje zmiany dotychczasowym brakiem praktycznego wykorzystania rogów i kłów.

Chiny: Rogi i kły legalne w medycynie. Mają wiele zastosowań

Chińskie władze twierdzą, że dotychczas rogi i kły nie miały uzasadnionych praktycznych potrzeb działania. Teraz to ma się zmienić. - Prawo, które obowiązywało, nie brało pod uwagę uzasadnionych praktycznych potrzeb, takich jak badania medyczne i naukowe, wykorzystanie edukacyjne i wymiana kulturalna - powiedział Lu Kang, minister spraw zagranicznych Chin. Dotychczasowe prawo obowiązywało przez ostatnie 25 lat.

"Chiny wydały wyrok śmierci na zwierzęta"

Decyzją bardzo mocno oburzeni są obrońcy praw zwierząt na świecie. Twierdzą, że nowe przepisy sprzyjają kłusownikom i przyspieszą proces wyginięcia nosorożców i tygrysów. - To zielone światło dla kłusowników i wydanie wyroku śmierci na gatunki zagrożone wyginięciem - mówił w rozmowie ze stacją TVN24 Tomasz Michniewicz, podróżnik i obrońca praw zwierząt. - Pojawią się furtki, w które będzie można przechodzić, udając, że kłusownictwo jest w taki czy inny sposób legalne, bo na cele naukowe, bo na cele kulturowe, bo na cele lecznicze - dodał. W Afryce co roku ginie z rąk kłusowników do 500 nosorożców.