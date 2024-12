Chiny odgrażają się Litwie. "Brutalne i prowokacyjne"

Chińskie MSZ wyraziło w poniedziałek swoje zdecydowane potępienie w związku z decyzjami rządu Litwy, które uznano za "brutalne i prowokacyjne". Sytuacja ta odnosi się do wydarzeń z poprzedniego tygodnia, kiedy to litewskie władze podały do wiadomości, że trzech chińskich dyplomatów zostało uznanych za persona non grata.