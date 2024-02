Chiny mają propozycję dla mocarstw jądrowych. Chcą traktatu o zakazie pierwszego użycia

Pekin przedstawił również propozycję dla mocarstw jądrowych. "Państwa posiadające broń jądrową powinny wynegocjować i zawrzeć traktat o zakazie pierwszego użycia broni jądrowej przeciwko sobie lub złożyć oświadczenie polityczne w tej sprawie" - powiedział chiński polityk. Obecnie tylko Chiny i Indie utrzymują politykę "no first use". Posiadające największe arsenały broni nuklearnej Rosja i Stany Zjednoczone nie podjęły tego zobowiązania.