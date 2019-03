Chciał spotykać się ze studentkami poza uczelnią. Skazany profesor Piotr Żuk wraca na uniwersytet

Żądanie od studentek prywatnych spotkań w zamian za wpis do indeksu - za to profesor Piotr Żuk został skazany. Z 29 postawionych zarzutów odpowiedział za siedem. I teraz wraca na Uniwersytet Wrocławski, na którym wykładał zanim o sprawie zrobiło się głośno.

Już trwa semestr, więc studenci są przydzieleni do konkretnych wykładowców prowadzących zajęcia. - Ale wielu nauczycieli ma nadgodziny i byłoby jak znaleźć mi zajęcia do prowadzenia - powiedział "Gazecie Wrocławskiej" Żuk. Dziwi go to, że po sześciu latach od rozpoczęcia sprawy komisja dyscyplinarna nie podjęła żadnych decyzji.