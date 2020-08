Chciał okraść Opactwo Cystersów w Wąchocku. Spłoszył go zakonnik

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach poinformowała, że zatrzymano 36-latka, który na terenie Opactwa Cystersów w Wąchocku usiłował włamać się do kościelnej skarbony z pieniędzmi. Odpowie teraz za usiłowanie kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.