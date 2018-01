Chcą stawiać maszt telefonii komórkowej. Mieszkańcy: To grozi rakiem

Część mieszkańców Justynowa (łódzkie) sprzeciwia się budowie stacji telefonii komórkowej. Twierdzą, że pole elektromagnetyczne, które emitują anteny takich stacji, m.in. wywołuje raka. – Jestem za mieszkańcami – mówi nam sołtys Justynowa.

"Bóle głowy, zaburzenia snu, choroby skóry, zaburzenia koncentracji i rozwoju intelektualnego u dzieci, nowotwory itd." – to negatywne skutki działania stacji telefonicznej, które wymienieli przeciwnicy postawienia jej w Justynowie. "Nasze dzieci i osoby starsze odczują to najbardziej" – podkreślili.

– Nie jest tajemnicą, że negatywne skutki istnieją. Według ustawodawcy, jeśli urzędnicy ochrona środowiska stwierdzi, że taki maszt ma małą moc oddziaływania, to może stanąć. Oczywiście, nikt tego potem nie sprawdza – mówi sołtys. Przypomina, że sąsiednia miejscowość wywalczyła zakaz stawiania masztu, ale wtedy działała inna ustawa.

Na pytanie, czy sam jest przeciwny budowie obiektu, Bulesowski odpowiada: "Ja zawsze będę za mieszkańcami". Dodaje, że w krajach zachodnich maszty budowane są poza miejscowościami, np. w pobliżu lasów. – To wiąże się z kosztami, bo muszą być wtedy wyższe i mieć wyższą moc – tłumaczy. Protesty mieszkańców wcale go nie dziwią. – Ludzie sprawdzają fakty – mówi. W tej chwili przeciwnicy zbierają podpisy, które miałyby zatrzymać budowę. – Da Bóg, nie da. To wszystko jest na wodzie pisane – ocenia ich walkę sołtys.