Ceny w Polsce takie jak w Niemczech? Zrobiliśmy test. Będziecie zaskoczeni

Zanim włożysz do koszyka, myślisz dwa razy, czy faktycznie jest ci to potrzebne? Może uda się kupić trochę taniej? Czy to samo mają w głowie nasi sąsiedzi za zachodnią granicą? Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie zakupy będą tańsze - w Polsce czy w Niemczech. Wybraliśmy się do popularnej sieci marketów Lidl, która działa na obu rynkach i oferuje często te same produkty. Zrobiliśmy dokładnie te same zakupy w Berlinie i w Warszawie. Jaki był efekt? Wynik może niektórych zaskoczyć.