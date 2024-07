Ceny na kąpieliskach jak na Malediwach? "W kieszeni pusto"

Radawa oferuje też noclegi w wysokości 2300 zł za dwie noce bez wyżywienia w domku lub 5400 zł za nocleg w hotelu dla rodziny 2+2. Turyści nie ukrywają, że te ceny są naprawdę wysokie. Zwracają uwagę, że tygodniowy wypoczynek to kwota powyżej 11 tys. zł, czyli tyle, co za wakacje all inclusive za granicą. "Jak na Malediwach, szkoda, że to Polska", "To chyba śmiech na sali, w takich pieniądzach można wypocząć na Lazurowym Wybrzeżu" - czytamy w komentarzach na Facebooku radawskich atrakcji.