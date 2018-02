Centrum Praw Kobiet po raz trzeci bez dofinansowania z ministerstwa

- Przemoc jest demokratyczna, ale pomocy dla jej ofiar nie będzie – pisałyśmy dwa lata temu. W 2018 roku to zdanie dalej jest aktualne.

W pierwszy dzień lutego Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy pokrzywdzonym przestępstwami i wsparcie dla świadków. Do podziału Ministerstwo przeznaczyło 35 mln złotych. Te organizacje, które znalazły się na tegorocznej liście, będą mogły przeznaczyć środki na m.in. pomoc psychologów, lekarstwa i opatrunki, tymczasowe zakwaterowanie dla ofiar przemocy, doradztwo zawodowe, dyżury telefoniczne.

W tym roku dotację otrzyma 35 organizacji na 65, które się zgłosiły. Finansowanie już trzeci rok z rzędu ominie Centrum Praw Kobiet. Nie dostaną go także działacze Hejt Stop i Dajemy Dzieciom Siłę. Na liście znalazły się m.in. cztery ośrodki Caritas, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie INTRO, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego Grono. Można przyjąć więc, że Ministerstwo chce wesprzeć te organizacje, które nie pojawią się często w mediach, wydają się mniej znane niż np. CPK. Ale jak zauważają działacze Centrum, powód jest inny.

Szefowa Centrum w rozmowie z OKO.press przyznaje: - Niespodzianką byłoby, gdybyśmy dostały pieniądze. Lista dosyć konkretnie wskazuje, jakie organizacje mogą liczyć na pieniądze. Są to głównie organizacje związane z Kościołem albo te, które w nazwie mają "rodzinę" i "dzieci". Część z nich – choć w cele statutowe ma wpisaną pomoc pokrzywdzonym – w bieżącej działalności zajmuje się innymi sprawami. No bo czym zajmuje się dofinansowana Fundacja Ochrony Życia? Oczywiście poprosimy o kartę ceny naszej oferty i zobaczymy, co dalej.