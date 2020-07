"CD-Action” i "PC Format" mają nowego wydawcę. Wydawnictwo Bauer sprzedało oba tytuły

"CD-Action" i "PC Format" sprzedane

Fani "CD-Action" i "PC Format" mogą odetchnąć z ulgą. Wydawnictwo Bauer poinformowało o sprzedaży tych dwóch tytułów agencji gamingowej Fantasyexpo. - Sprzedaż tytułów "CD-Action" i "PC Format" to dla nas ważne wydarzenie, ponieważ Bauer był ich wydawcą oraz współtwórcą ich sukcesów od prawie 20 lat. Cieszy nas, że obie marki trafiają do naturalnego dla nich środowiska - do młodej, dynamicznej firmy działającej w obszarze gier komputerowych i nowych technologii - powiedział Zbigniew Brański, wydawca z Wydawnictwa Bauer, którego cytuje serwis wirtualnemiedia.pl.