Caritas: 12 ministrów z rządu Beaty Szydło oddało "drugą pensję"

Caritas wydała oświadczenie ws. darowizn od ministrów Beaty Szydło. Była szefowa rządu przyznała im wysokie nagrody, a po wybuchu afery Jarosław Kaczyński kazał je "zwrócić" na rzecz charytatywnej organizacji. Jednak nie wszyscy spełnili prośbę prezesa.

Gdy sprawa wyszła na jaw, prezes PiS Jarosław Kaczyński nakazał ministrom oddanie swoich nagród na rzecz Caritas. Jednak do niedawna w sprawozdaniu Caritas Polska nie było śladu takich darowizn. Reporter WP Tomasz Molga kontaktował się z w tej sprawie z biurem prasowym organizacji. - Sprawa jest skomplikowana i odpowiedź może zająć kilka dni - usłyszeliśmy od przedstawicielki.

Do sprawy odniósł się poseł PO Krzysztof Brejza. Polityk przypomniał, że 600 tys. złotych przelanych na Caritas to zaledwie 10 proc. kwoty przyznanej ministrom. Brejza podkreślił również, że "nikt nie zwrócił bezprawnie przyznanych 'drugich pensji' do budżetu".