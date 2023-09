Cała prawda o przyciskach przy przejściach. Teraz zastanowisz się, zanim ich dotkniesz

Przyciski do świateł są źródłem zarazków

Arkadiusz Jakubiak pobrał próbkę z przycisku, znajdującego się na sygnalizatorze. Zrobił wymaz, a następnie umieścił go w pojemniku ze specjalnie przygotowaną pożywką. Po 48 godzinach wyrosła tam spora kolonia bakterii. Mężczyzna ocenił, że są to drożdżaki (podkreślił jednak, że nie jest ekspertem w tej dziedzinie), które po dostaniu się do jamy ustnej mogą powodować m.in. owrzodzenie.