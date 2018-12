Były współpracownik Kornela Morawieckiego z zarzutami. Marek P. miał zdefraudować pieniądze

Marek P., były współpracownik posła Kornela Morawieckiego z Solidarności Walczącej, usłyszał zarzuty. Jest podejrzewany o defraudację pieniędzy, które szef fundacji "SOS dla życia" miał pożyczyć jego organizacji.

- Tak, poinformowano mnie, że Marek P. ma status podejrzanego. Wybieram się do Wrocławia na konfrontację - powiedział w rozmowie z portalem onet.pl ks. Tomasz Jegierski, To szef fundacji "SOS dla życia", który dzięki Markowi P. uzyskał finansowe wsparcie dla swojej organizacji. Potem miał być przez niego zmuszony do przekazania 96 tys. zł dla Kornela Morawieckiego i jego Solidarności Walczącej.