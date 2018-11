Były premier Jan Olszewski wyszedł ze szpitala. "Chciałbym jeszcze pożyć"

W szpitalu spędził trzy tygodnie. Nie może chodzić, ma problemy z kręgosłupem. Jak mówi były premier Jan Olszewski, "musi się jeszcze z tym pomęczyć". - Ostatnio słyszałem, że ktoś dotrwał do 120. roku życia… - zaznacza.

Jak do tego doszło? - Od lat mam problemy z kręgosłupem. To jeszcze okupacyjna pozostałość. Trochę mnie w młodości bolało, ale nic nie robiłem z tym... I na starość wychodzi... - tłumaczył.

Dziś serce zdrowe

Przypomnijmy, że Olszewski do szpitala trafił w połowie listopada. - Mój mąż przewrócił się w domu, lekarze wiążą to z niewydolnością serca. Boję się o jego życie - mówiła jego żona Marta Olszewska. Co więcej, przez pewien czas małżeństwo leżało w tym samym szpitalu, ale kobieta opuściła go wcześniej.