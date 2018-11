Były premier Jan Olszewski w szpitalu. "Nie może chodzić"

Już kilkanaście dni były premier Jan Olszewski leży w szpitalu. Trafił tam z powodu problemów z sercem. Jego żona Marta Olszewska, która też przebywała pod opieką lekarzy, wróciła do domu. - Mąż niestety jeszcze nie. Lekarze chcą go postawić na nogi - mówi.

Od połowy listopada Jan Olszewski przebywa w jednym z warszawskich szpitali. - Mój mąż przewrócił się w domu, lekarze wiążą to z niewydolnością serca. Boję się o jego życie - mówiła żona byłego premiera Marta Olszewska, kiedy ten trafił do szpitala .

Olszewski wciąż przebywa w szpitalu - podaje "Super Express". Jego żona wyszła ze szpitala, w którym wciąż leży jej mąż. - Odwiedzałam go. Widywaliśmy się często, ale już jestem w domu. Mąż niestety jeszcze nie wrócił... - mówi.

Były premier jest rehabilitowany. - Lekarze chcą go postawić na nogi. Jan ma jakieś problemy z układem kostnym, ma problemy z chodzeniem - twierdzi Olszewska. I przyznaje, że ma nadzieję na powrót męża do domu jeszcze w tym tygodniu.

"Wiek robi swoje"

Były premier już wcześniej miał problemy ze zdrowiem. W 2011 roku miał udar mózgu. Mimo że, jak zaznacza jego żona, wrócił do formy i uważał na siebie, "wiek robi swoje". - Staram się zajmować mężem, opiekuję się nim. I nie kłócimy się w domu, choć na pewne sprawy polityczne mamy różne poglądy. Ale to nic nie znaczy. Jak człowiek jest stary, to wszystko upływa w jednym kierunku - tłumaczy Olszewska.