Były poseł Wielkiej Brytanii skazany na 18 miesięcy za napaść seksualna na 15-latka

Do zdarzenia doszło w 2008 r. podczas imprezy domowej. Khan zmusił chłopca do wypicia na przyjęciu ginu z tonikiem, a następnie zaciągnął go na piętro, popchnął na łóżko i poprosił o obejrzenie pornografii, po czym zaczął go molestować seksualnie. Chłopiec wówczas pobiegł do rodziców i złożył doniesienie na policję, ale nie podjęto dalszych działań, bo ostatecznie nie chciał składać formalnej skargi.