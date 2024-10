Były piłkarz reprezentacji Polski ujawnił swój majątek. "Wszystko inwestowałem"

Radosław Majewski ujawnił, że otrzymał 120 tys. zł darowizny od swojej matki. W jego garażu stoi Porsche Macan z 2017 r., Audi Q3 z 2016 r. i wzięty w leasing Mercedes Benz CLA 45 AMG. Leasing niemały, bo na kwotę 279,3 tys. zł (zostało do spłaty 137 tys. zł). Sportowiec wpisał do oświadczenia majątkowego również umowę deweloperską na 765,8 tys. zł. Do spłaty zostało jeszcze ponad 612 tys. zł. Ujawnił też, że jest właścicielem zegarka firmy Rolex z 2013 r.