Były komendant policji skazany za brutalne morderstwo biznesmena

– Oskarżonego Mariusza W. uznaje za winnego tego, że w dniu 11 lutego 2011 roku w nieustalonym miejscu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Dariusza S. oddał co najmniej cztery strzały z pistoletu P-64 kaliber 9 mm, z czego dwa w głowę i dwa kolejne w plecy, w wyniku czego spowodował zgon pokrzywdzonego, a następnie podpalił zwłoki, na skutek czego uległy one częściowemu spaleniu. I za to na podstawie tego przepisu został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności – przekazała "Super Expressowi" Katarzyna Brogosz z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.