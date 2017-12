Byli najlepszymi przyjaciółmi przez 60 lat

​Wyjątkowa historia z hawajskiej wyspy O’ahu. Dwóch mężczyzn było przez 60 lat najlepszymi przyjaciółmi. Niedawno dowiedzieli się, że są także biologicznymi braćmi - informuje RMF 24.

Obaj mężczyźni szukali informacji na temat swoich rodzin. Nie pomogły media społecznościowe, ani internet. W końcu zwrócili się do specjalnej agencji zajmującej się badaniami genealogicznymi.

Walter zauważył, że system łączy go ciągle z użytkownikiem o pseudonimie Robi737. Okazało się, że to właśnie Alan Robinson. Natychmiast do siebie zadzwonili. Dowiedzieli się, że mają wspólną matkę.