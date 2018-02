"Byłam w obozie Auschwitz-Birkenau". Kancelaria premiera opublikowała nagranie

Cały czas trwa gorący spór wokół ustawy o IPN ws. "polskich obozów". Kancelaria Premiera opublikowała na swoich profilach społecznościowych film zatytułowany "Świadectwo prawdy".

- Nie mogłam uwierzyć, jak usłyszałam, że były to "polskie obozy". Obozy są niemieckie. Gdybym mogła bić się o prawdę, to bym wyszła z laską, bo chodzę już o lasce. To, co działo się w Auschwitz, powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich ludzi na świecie. Taka rzecz nie powinna się powtórzyć - mówi na nagraniu.