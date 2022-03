Była żona Billa Gatesa ujawniła ważny powód rozwodu z miliarderem

66-letni Gates poznał Epsteina już po tym, jak finansista stanął wobec oskarżeń o przestępstwa seksualne. Uczestniczył w imprezach organizowanych w nowojorskim domu finansisty. "Jego styl życia jest bardzo inny i dość intrygujący, chociaż dla mnie by to nie zadziałało" - miał napisać Gates w 2011 roku po jednym z takich spotkań. Jednak to nie powstrzymało go od podróży odrzutowcem Epsteina do Palm Beach na Florydzie.