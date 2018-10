Była sekretarz stanu USA o J.Kaczyńskim: Trudny w kontakcie, ponury, zatwardziały kawaler, gorliwy katolik

Mało jest w Ameryce polityków tak dobrze znających Polskę. Madeleine Albright, Sekretarz Stanu w administracji Billa Clintona, urodziła się w czeskiej Pradze, a do naszego kraju przyjechała jeszcze w latach 80. Dzisiaj w nowej książce krytycznie opisuje rządy PiS.

Pierwszym krokiem Prawa i Sprawiedliwości po ponownym objęciu władzy w kraju było pozbawienie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i sprowadzenie go do roli marionetki w rękach rządzących. W następnej kolejności parlament przyjął nowe prawo zwiększające kontrolę państwa nad mediami publicznymi. Znowelizowana ustawa o służbie cywilnej umożliwiła przeprowadzenie czystki w administracji publicznej, dokonano wymiany niemal wszystkich prominentnych oficerów w armii. Kolejnym posunięciem władz było przejęcie kontroli nad Krajową Radą Sądownictwa (organ odpowiedzialny za powołania sędziowskie) oraz wysłanie niemal połowy sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę.

Jednocześnie rząd w Warszawie nie odpuścił żadnej okazji, by skonfliktować się z Brukselą. W roku 2017 przeprowadził nawet samotną szarżę przeciwko reelekcji Polaka Donalda Tuska na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej. Kaczyński wciąż upiera się i nosi w sobie żal, że Tusk jako premier polskiego rządu w roku 2010 nie dołożył należytych starań, by wyjaśnić okoliczności katastrofy, w której zginął jego brat.

Nacjonalizm zajmuje poczesne miejsce w sercach i umysłach wielu Polaków, jednak Polska – bez wątpienia największy beneficjent środków europejskich netto – potrzebuje Europy, a mieszkańcy kraju nad Wisłą traktują wartości demokratyczne z najwyższą powagą. Gdy reżimowa władza posunęła się do próby zaostrzenia i tak już niezwykle restrykcyjnego prawa aborcyjnego, zmuszona była cofnąć się w obliczu tłumnych protestów na ulicach całego kraju. Podobnie nie udało się wprowadzić zakazu wstępu dziennikarzy do budynku parlamentu.

Na początku roku 2018 dokonano wymiany kilku najbardziej kontrowersyjnych ministrów, co interpretowano jako próbę załagodzenia konfliktu z Unią Europejską. Prawo i Sprawiedliwość wciąż trzyma stery władzy, jednak nie jest na tyle silne ani zjednoczone, by autonomicznie nadawać kierunek rozwoju Polski. W rezultacie los partii może zależeć od tego, czy uda się wykorzystać potencjał Kaczyńskiego i jednocześnie ujarzmić niszczycielską siłę jego gniewu.

Były premier wciąż pała ogromnym żalem do Rosji za śmierć swojego brata. Nie potrafi wybaczyć Niemcom krzywd historycznych i nie godzi się, że zachodni sąsiedzi mają w organach europejskich więcej głosów niż Polska. Zaciekle atakuje Lecha Wałęsę za jego zbyt tolerancyjny stosunek do komunistów. Z furią reaguje na uwagi innych parlamentarzystów, że jego zmarły brat prezentowałby postawę bardziej umiarkowaną. "Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata – grzmiał z sejmowej mównicy. Jesteście kanaliami... Zamordowaliście go!" Każdego, kto się z nim nie zgadza, nazywa hejterem, a demonstranci na ulicach to "Polacy gorszego sortu”. Kaczyński twierdzi, że przemawia głosem "prawdziwych Polaków” i to do nich przede wszystkim skierowany jest przekaz partii.