Był kierownikiem basenu, został prezesem gazowej spółki. Kariera działacza PiS

Grudzień 2013 roku. W Siedlcach rusza aquapark z prawdziwego zdarzenia. Na taką atrakcję mieszkańcy czekali wiele lat. Kierownikiem basenu zostaje lokalny działacz PiS Robert Więckowski. To zaufany człowiek Krzysztofa Tchórzewskiego, siedleckiego barona Prawa i Sprawiedliwości. Więckowski sprawdza się w swojej roli bez zarzutu. Do czasu. W lutym 2015 roku na pływalni wybucha afera. Okazuje się, że pracownicy Parku Wodnego Siedlce razem z rodzinami "w sposób nieuprawniony” mieli korzystać z atrakcji obiektu.

Przypomnijmy, że na początku tego roku decyzją prezesa URE wzrosła taryfa dla usług dystrybucji paliw gazowych ustalona właśnie przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Wzrost stawek opłat w taryfie wyniesie średnio 3,6 procent. W konsekwencji kompleksowe rachunki dla odbiorców w gospodarstwach domowych, tj. łącznie za gaz i jego dostawę – wzrosną od ok. 1,2 do 1,5 procent.

Ile zarabia prezes PSG? Zapytaliśmy o to rzecznika spółki Radosława Jankiewicza, ale zasłonił się przepisami. Mimo, iż jest to państwowa spółka.

- Informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia prezesa zarządu należy do sfery prywatności i stanowi dobro osobiste, które podlega ochronie prawnej - przekazał nam rzecznik. W 2017 r. z danych dostępnych w internecie wynikało, że zarobki członków zarządu wahały się od ok. 24,5 tys. zł do ok. 52,5 tys. zł brutto miesięcznie.