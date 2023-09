Był już na skraju wymarcia. Dziś też trzeba mu pomóc

Jak podkreśla prof. Olech, najważniejsze dla istnienia żubra jest utrzymywanie mniejszych stad i rozprzestrzenianie gatunku na jak najwięcej nowych obszarów. - Najlepszą profilaktyką jest właściwe zagęszczenie populacji i do tego chcemy zmierzać. Jeśli stada są zbyt zagęszczone, to zwierzęta są zestresowane, podatne na choroby, zaczynają wychodzić do miejsc, do których byśmy nie chcieli, by wychodziły. Na polach zaczynają robić szkody. Mamy wypadki komunikacyjne - dodaje prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.