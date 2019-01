Bydgoszcz: 6,5 tysięcy złotych za nieodebranie paczki. Fałszywe maile od oszustów

Mieszkaniec Bydgoszczy otrzymał maila od DHL o rzekomo niedostarczonej przesyłce i opłatach. Firma twierdzi, że jest to działanie oszustów, którzy używają ich nazwy oraz danych adresowych.

- Od razu mi się to wydało podejrzane. Dla pewności jednak zadzwoniłem na infolinię DHL i opowiedziałem o mojej fakturze. Usłyszałem, że firma takich maili nie wysyła. Powiedziano mi też, że nie jestem pierwszy, który zgłasza tę sprawę. Chciałbym przestrzec innych Czytelników, by nie dali się nabrać oszustom - mówi mieszkaniec Bydgoszczy

- Ktoś bezprawnie używa nazwy naszej firmy i naszych danych adresowych. Przesłana wiadomość jest jedną z form spamu i tego typu wiadomości zgłaszane są do odpowiedniego działu w DHL Parcel Polska odpowiadającego za obsługę sieci i systemów komputerowych. Osoby, które otrzymały takiego maila prosimy by nie otwierały plików w załącznikach. Grozi to uruchomieniem wirusa na komputerze. - twierdzi Luiza Arament.

Liczba zagrożeń w Internecie cały czas wzrasta. Jedną z najpopularniejszych metod wśród hakerów jest phishing. Jest to próba wyłudzenia danych przez podszywanie pod znane instytucji jak np. banki czy firmy kurierskie. Cyberprzestępcy rozsyłają wiadomości mailowe lub SMS-y, które zachęcają do kliknięcia w dany link i zalogowanie się na fałszywej (podobnej do oryginału) stronie. Dzięki temu mogą oni uzyskać dostęp do pieniędzy i danych osobowych użytkowników.