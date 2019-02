Burza po słowach Jarosława Kaczyńskiego. Owsiak nawołuje do przeprosin

"Pani Holland powiedziała kiedyś słowa, które są tak często powtarzane: żeby było, jak było" - cytował Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji PiS. To wywołało publiczną dyskusję w obronie artystki. Teraz głos w tej sprawie zabrał Jurek Owsiak. Nawołuje prezesa PiS do przeprosin i oskarża go o nadużycie.

Jerzy Owsiak broni Agnieszki Holland (East News)

Podczas sobotniej konwencji PiS Jarosław Kaczyński zacytował Agnieszkę Holland. Jej słów użył w negatywnym kontekście.

- Kampania będzie rozstrzygała o tym, czy w Polsce ta równość i wolność będzie, czy też zostanie podważona. Pani Holland powiedziała kiedyś, nie tak dawno temu, te słowa, które są tak często powtarzane: żeby było, jak było. Otóż szanowni państwo, jeśli nasi przeciwnicy wygrają, będzie gorzej niż było - brzmiała wypowiedź prezesa PiS.

Na reakcję w tej sprawie zdecydował się Jerzy Owsiak.

"Agnieszka Holland, Panie Prezesie, to artystka i twórczyni, która zapisuje piękne karty opowieści o polskiej sztuce. O sztuce tej m.in. dzięki Agnieszce Holland na całym świecie mówi się z podziwem i uznaniem!" - napisał na swoim profilu na Facebooku Jurek Owsiak.

Przypomniał także, że Holland "była na Najpiękniejszym Festiwalu Świata - Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą", a "publiczność Akademii Sztuk Przepięknych słuchała jej mądrych wypowiedzi na temat sztuki i odwagi twórczego życia".

"Zajmie to 5 minut - i po krzyku!"

Owsiak uważa, że ocena Agnieszki Holland stanowi nadużycie, ponieważ jej wypowiedź została przeinaczona.

"Mówiąc krótko - powiedział Pan nieprawdę. A to nieładnie! Proszę więc Panią Agnieszkę Holland przeprosić. Zajmie to 5 minut - i po krzyku!" - czytamy na jego profilu.

Reżyserzy napisali list do Jarosława Kaczyńskiego

Wcześniej Gildia Reżyserów Polskich skierowała do Kaczyńskiego obszerny list otwarty. Podpisało się pod nim kilkadziesiąt osób, w tym m.in. Paweł Pawlikowski, Jerzy Skolimowski, Wojciech Smarzowski i brat wicepremiera, Robert Gliński.

Autorzy zwrócili uwagę, że "Agnieszka Holland nigdy nie użyła sformułowania "żeby było, jak było” w kontekście przez Pan sugerowanym, czyli rzekomo podważając polską równość i polską wolność".

