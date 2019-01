Burza po "politycznym" sylwestrze w Londynie. London Eye podświetlono w kolorach UE

Na cześć "imigrantów z UE, dla których Londyn stał się domem" odbył się sylwestrowy pokaz fajerwerków w stolicy Wielkiej Brytanii. Burmistrz miasta podjął decyzję, by podświetlić na ten czas London Eye w kolorach flagi Unii Europejskiej. Ten pomysł nie spodobał się zwolennikom Brexitu.

Konserwatywny poseł Andrew Bridgen oskarżył Khan'a o "zdradę demokracji". "To bardzo słabe, aby upolitycznić to, co jest międzynarodowym wydarzeniem publicznym" - powiedział The Sun. "To zdrada demokracji i tego właśnie możemy oczekiwać od burmistrza Londynu" - dodał.