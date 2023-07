Bunt pracowników Biedronki. Kasjerzy ujawniają prawdę

Jednakże, pracownicy Biedronki nie podzielają entuzjazmu sieci wobec tych zmian. W rozmowach z Gazetą Wyborczą wyrażają swoje obawy i niezadowolenie. Jedna z kasjerek przyznała, że nie czuje się bezpieczna, zwłaszcza podczas nocnych powrotów do domu.Brak samochodu zmusza ją do korzystania z komunikacji publicznej, a nocne autobusy są ograniczone, co zwiększa jej uczucie zagrożenia podróżując samotnie w tak późnych godzinach.