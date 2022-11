Bunkry Putina. To tu ukrywa się przed światem

Dyktator nie musi wyjeżdżać z Moskwy, by znaleźć bezpieczne schronienie. Jeden z najbardziej znanych i najstarszych bunkrów znajduje się bowiem pod Kremlem. Amerykańskie agencje wywiadowcze donosiły o nim już kilkadziesiąt lat temu. Ma on znajdować się na głębokości od 200 do 300 metrów. Prawdopodobnie jest to najmocniej ufortyfikowany schron w całej Rosji.