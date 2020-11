Budżet UE. Rafał Trzaskowski: stracimy 30 mld euro

Sejm przyjął uchwałę wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE autorstwa posłów PiS. Dzięki temu premier Mateusz Morawiecki ma mieć silniejszy mandat do wetowania planu na lata 2021-2027 jeśli wypłata środków unijnych będzie powiązana z praworządnością.

Budżet UE. Rafała Trzaskowski: UE to elitarny klub, obowiązują nas zasady

Były wiceminister ds. europejskich przypomniał mechanizm powiązania funduszy unijnych z przestrzeganiem prawa przez kraje członkowskie będzie głosowany większościowo. - Polska może zatem wetować budżet, ale to nie on, a rozporządzenie będzie regulowało tę sprawę. Zostanie to zrobione bez naszego udziału - dodał prezydent Warszawy.