Budka i Trzaskowski mają przedstawić plan ratowania PO. Prezentacja w czerwcu

– Podczas posiedzenia klubu wyraźnie wybrzmiało, że rozwiązaniem naszych problemów nie jest powtarzanie, że potrzebne jest nowe pokolenie. Jeśli tym rozwiązaniem ma być nowy twór Rafała Trzaskowskiego w oderwaniu od Platformy, to spodziewam się kolejnych ruchów. Część członków PO zacznie szukać współpracy z samorządowcami z mniejszych miast, naturalne będą rozmowy z ludowcami. Nie można wykluczyć dalszego dzielenia się Platformy, a to według mnie jest realizowaniem scenariusza węgierskiego. Hegemon kontra skrajnie podzielona opozycja niezdolna do współpracy – mówi w WP jeden z inicjatorów krytycznego listu do władz PO.