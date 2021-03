Brytyjska mutacja koronawirusa wkrótce uderzy mocniej? Niemcy mają problem

Brytyjska mutacja koronawirusa "drastycznie skomplikuje" przebieg pandemii

- Tuż po Wielkanocy będziemy mieli sytuację, jak w okolicach Bożego Narodzenia - powiedział Drostem, odnosząc się również do ponurych prognoz Instytutu Roberta Kocha (RKI) sprzed kilku dni na temat spodziewanego gwałtownego wzrostu liczby nowych zakażeń COVID-19.

AstraZeneca. Szczepić się czy nie? Bartosz Arłukowicz mówi wprost

Lekarz spodziewa się, że z powodu brytyjskiej mutacji koronawirusa sytuacja "drastycznie się skomplikuje". Będzie to szczególnie ryzykowne dla, w większości nie zaszczepionej, grupy osób w wieku powyżej 50 lat.

AstraZeneca z problemami. Zakrzepy głównie u kobiet

Kilka dni temu AstraZeneca ogłosiła znaczne zmniejszenie dostaw swojej szczepionki na COVID-19 do Unii Europejskiej. Podano, że firma zamierza w pierwszej połowie roku dostarczyć do krajów UE 100 mln dawek. Ostatnio koncern mówił o dostawie 220 milionów dawek w tym okresie.

W poniedziałek 15 marca Instytut im. Paula Ehrlicha (PEI), odpowiedzialny za bezpieczeństwo szczepionek, zalecił wstrzymanie szczepień preparatem AstraZeneca. Według informacji Ministerstwa Zdrowia do wtorku wieczorem zgłoszono w Niemczech łącznie osiem przypadków zakrzepicy w żyłach mózgowych, które pozostawały w czasowym związku ze szczepieniem. Liczba ta jest statystycznie istotnie wyższa niż w populacji nieszczepionej. Według PEI zakrzepica wystąpiła głównie u kobiet.

Obecnie trwają badania nad związkiem przyczynowo-skutkowym pomiędzy szczepieniem na COVID-19 a zakrzepicą. Nagromadzenie rzadko występujących zakrzepów w krótkim czasie po szczepieniu musi być "oczywiście poważnie traktowane i rozpatrywane" - tłumaczył Drosten. Oznacza to między innymi, że zbadane zostaną także inne możliwe przyczyny zakrzepicy.

Wirusolog poddał pod rozwagę, że może chodzić o problem statystyczny. Na przykład w Niemczech preparat AstraZeneca podawano osobom poniżej 65 roku życia, ponieważ początkowo nie było zalecenia Stałej Komisji ds. Szczepień dotyczącego starszych grup. Z kolei w Anglii podawano go osobom starszym, jednak pomimo większej liczby szczepień preparatem AstraZeneca, nie zaobserwowano tam takiej kumulacji zakrzepów.

Drosten wskazał na wysoki odsetek kobiet wśród personelu medycznego i pielęgniarskiego, które otrzymały to szczepienie w Niemczech. "Czy możliwe, że to statystyka koloryzuje?" - zapytał, podkreślając, że kobiety generalnie są bardziej narażone na ryzyko zakrzepicy.

Brytyjska mutacja dominuje. Co wiemy o tym koronawirusie?

Komentując badania nad brytyjską mutacją odkrytą na Wyspach, Drosten doszedł do wniosku, że nie tylko łatwiej jest on przenoszony, ale także jest bardziej niebezpieczny. Badania dostarczyły kolejnych dowodów na to, że ten wariant koronawirusa jest również bardziej śmiertelny.