Brutalny atak na kierowcę autobusu w Grodźcu. Sprawca się tłumaczy powód

Przyznał się do winy i tłumaczył powody brutalnego pobicia. Twierdzi, że chciał odwieźć swoją partnerkę ostatnim autobusem do Ozimka, ale nie miał maseczki. Kierowca jednak nie zgodził się, by wsiadł bez maseczki albo zakrył usta i nos. Wówczas doszło do ataku.